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"Царьград": наконец-то извинился самый главный участник голого шабаша — носок

1:07
Общество

Наконец-то извинился главный участник "голого шабаша" — носок.

Телеканал "Царьград" демонстрирует шуточное видео, определяя того, кто во всем виноват.

"А  если серьёзно, очень хорошо, что этот гнойник вскрылся. Вот пусть весь этот мусор валит за границу из страны. Есть хорошая возможность войти в Новый год с новой элитой. Нужно всего-навсего заменить всю эту чепуху в новогодних концертах на настоящую элиту — дать слово и показать тех ребят, которые сейчас воюют за Родину!" — пишет "Царьград".

По словам автора, это были бы прекрасные "голубые огоньки" военного времени. А сегодняшних лицемеров пора выкинуть на свалку вместе с их покровителями, которые им сегодня так старательно советуют на камеру извиняться.

"Скоро начнут слезу пускать. Мы больше этому носку верим, чем любому из этих скоморохов", — подытожило издание.

Уже сообщалось, что "хозяйка шабаша" — Настя Ивлеева вернула на место удалённые антивоенные публикации против спецоперации.

Наконец-то извинился главный участник "голого шабаша" — носок
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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