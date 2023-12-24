У участников "голого шабаша" у Ивлеевой, похоже, начались проблемы с новогодними корпоративами.
И это весьма похоже на правду.
"Выяснилось, почему Киркоров перед Песковым прыгал и оправдывался за вечеринку вырожденцев. Пишут, у него корпоратив отлетел очень денежный из-за нее. Теперь мечется, отмывается", — отмечает публицист Сергей Колясников.
Отказавшихся от корпоратива можно понять. В любой организации есть люди в СВО. Чьи-то близкие погибли, большинство людей помогает армии России гуманитаркой.
"И тут по сцене начнут скакать петухи эти ряженые с камнями по 20 млн в заднице", — пишет журналист.
По мнению СМИ, полный игнор и лишение заработка для них действует чудодейственно. Тем более, все они обязаны уяснить, что не русский народ служит им, а они служат русскому народу. А без народа они ноль.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.