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У участников "шабаша у Ивлеевой" начались проблемы с корпоративами

0:59
Общество

У участников "голого шабаша" у Ивлеевой, похоже, начались проблемы с новогодними корпоративами.

У участников "шабаша у Ивлеевой" начались проблемы с корпоративами
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Филиппа Киркорова

И это весьма похоже на правду.

"Выяснилось, почему Киркоров перед Песковым прыгал и оправдывался за вечеринку вырожденцев. Пишут, у него корпоратив отлетел очень денежный из-за нее. Теперь мечется, отмывается", — отмечает публицист Сергей Колясников.

Отказавшихся от корпоратива можно понять. В любой организации есть люди в СВО. Чьи-то близкие погибли, большинство людей помогает армии России гуманитаркой.

"И тут по сцене начнут скакать петухи эти ряженые с камнями по 20 млн в заднице", — пишет журналист.

По мнению СМИ, полный игнор и лишение заработка для них действует чудодейственно. Тем более, все они обязаны уяснить, что не русский народ служит им, а они служат русскому народу. А без народа они ноль.

Киркоров пожаловался Пескову на шабаш Ивлеевой она меня подставила
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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