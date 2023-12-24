У участников "шабаша у Ивлеевой" начались проблемы с корпоративами

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

У участников "голого шабаша" у Ивлеевой, похоже, начались проблемы с новогодними корпоративами.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Филиппа Киркорова

И это весьма похоже на правду.

"Выяснилось, почему Киркоров перед Песковым прыгал и оправдывался за вечеринку вырожденцев. Пишут, у него корпоратив отлетел очень денежный из-за нее. Теперь мечется, отмывается", — отмечает публицист Сергей Колясников.

Отказавшихся от корпоратива можно понять. В любой организации есть люди в СВО. Чьи-то близкие погибли, большинство людей помогает армии России гуманитаркой.

"И тут по сцене начнут скакать петухи эти ряженые с камнями по 20 млн в заднице", — пишет журналист.

По мнению СМИ, полный игнор и лишение заработка для них действует чудодейственно. Тем более, все они обязаны уяснить, что не русский народ служит им, а они служат русскому народу. А без народа они ноль.

Киркоров пожаловался Пескову на шабаш Ивлеевой она меня подставила