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Герой России Харченко удивил Владимира Путина просьбой наградить его командира

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Общество

Владимир Путин выразил восхищение поступком бойца, который, получив награду от президента, попросил также поощрить своего командира.

Герой России Харченко удивил Владимира Путина просьбой наградить его командира
Фото: kremlin.ru

Президент подчеркнул уникальность этого случая, считая, что подобное возможно только в российской армии. Главным героем стал танкист Николай Харченко, награжденный "Золотой звездой" Героя России 8 декабря. Во время церемонии присуждения ордена для всего экипажа, младший сержант проявил исключительную инициативу, подчеркнув равенство подвигов своего командира и своих боевых товарищей, сообщает ТАСС.

Путин отметил мужество и преданность Харченко, подчеркнув, что подобный поступок, скорее всего, уникален для России и маловероятен в других странах. Кроме того, президент отметил, что боец не попросил для себя ни денег, ни путевки, а пожелал новый танк Т-90 для своего экипажа.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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