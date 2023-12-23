Собчак: "Где-то убивают детей, а где-то пьют шампанское. Никакой траур не вечен"

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Светская львица Ксения Собчак после скандальной вечеринки Ивлеевой делит мир только на два варианта: "неудачная вечеринка" и "может, хотелось гламура".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

И называет личным делом, когда и куда взрослым людям ходить с голой филейной частью.

"Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно", — заявила дочь Людмилы Нарусовой.

Возможно, взрослые действительно имеют право и на дресс-код "почти голый". Но если бы это было где-нибудь в Эмиратах, в Монако или куда там ещё сбегают от РФ и её проблем олигархи, — это одно дело. Однако происходящее на "закрытой" вечеринке вызвало волну негодования.

"Рилсы, сториз и селфи так называемых "селебрити" заполонили все соцсети, никуда не скрыться. И Собчак ещё смеет говорить о трауре? Та, которая на собственную свадьбу ехала в катафалке?" — пишет "Царьград"

У русских людей плясать и радоваться причин нет. Идет война с сатанизмом, и нам есть, за что бороться. Участникам "почти голого" шабаша — бороться не за что. РФ для них — не Отечество, а территория, где "рубится бабло". Собчак сама это в очередной раз подтвердила.

Телеканал готовит несколько обращений "в органы": сатанинские пляски бесов — это вызов обществу, а само общество должно реагировать.

Создаётся петиция, которую отправят в Следком и Генпрокуратуру. Наступил тот момент, когда молчать не имеем права, подытожил портал.

После шабаша Ивлеевой Собчак устроила посиделки с сушками и матрешками