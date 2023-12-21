К 15 января Минобороны и Минцифры РФ должны отчитаться о результатах цифровизации воинского учёта в стране — соответствующее поручение им дал Владимир Путин.
Согласно принятым ранее поправкам в закон "О воинской обязанности и военной службе" призывников должны ставить на учёт и снимать с него, актуализировать личные данные, предоставлять доступ к ним без очной явки в военкомат; кроме того, повестки теперь могут формироваться и рассылаться в электронном виде.
Насколько готова система, ответственные за её создание доложат президенту до 15 января и в дальнейшем будут отчитываться ежемесячно, следует из перечня его поручений на сайте Кремля.
По данным "Известий", в тестовом режиме цифровой воинский учёт и электронные повестки должны были заработать с 1 октября, до конца года их запустят уже в рабочем порядке в одном-двух регионах РФ, а к 2025-му — и по всей стране.
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