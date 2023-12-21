Путин поручил до 15 января проверить цифровизацию воинского учёта

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

К 15 января Минобороны и Минцифры РФ должны отчитаться о результатах цифровизации воинского учёта в стране — соответствующее поручение им дал Владимир Путин.

Фото: Life.ru

Согласно принятым ранее поправкам в закон "О воинской обязанности и военной службе" призывников должны ставить на учёт и снимать с него, актуализировать личные данные, предоставлять доступ к ним без очной явки в военкомат; кроме того, повестки теперь могут формироваться и рассылаться в электронном виде.

Насколько готова система, ответственные за её создание доложат президенту до 15 января и в дальнейшем будут отчитываться ежемесячно, следует из перечня его поручений на сайте Кремля.

По данным "Известий", в тестовом режиме цифровой воинский учёт и электронные повестки должны были заработать с 1 октября, до конца года их запустят уже в рабочем порядке в одном-двух регионах РФ, а к 2025-му — и по всей стране.