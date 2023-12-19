В России перестанут поддерживать "Википедию"

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Исполнительный директор организации "Викимедиа.ру" Станислав Козловский объявил о прекращении ее работы. Речь идёт о прекращении поддержки русскоязычного проекта "Википедии". Об этом говорится в новости ТАСС.

Фото: Wikipedia

"Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет", — заявил Козловский.

Он отметил, что организация не проводила управление русскоязычной "Википедией", а только осуществляла ее проекты на территории России.

По словам Козловского, данное решение будет окончательно согласовано в пятницу, 22 декабря. В этот день он может быть признан иностранным агентом. Соответствующую информацию ему предоставило управление ректоратом МГУ — там Козловский проработал до 18 декабря.

Ранее сообщалось о том, что в России будет презентован "антишпионский" смартфон "Р-ФОН". Он оснащён операционной системой "РОСА Мобайл".