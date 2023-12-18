В России будет презентован «антишпионский» смартфон «Р-ФОН»

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Смартфон "Р-ФОН", оснащённый операционной системой "РОСА Мобайл" представлен научно-техническим центром НТЦ ИТ "РОСА", информирует РИА Новости. Устройство было презентовано, кода компания начала принимать заказы для B2B-сегмента.

Фото: REX/Shutterstock

Отмечается, что речь идёт о совместном проекте двух компаний из РФ АО "НТЦ ИТ РОСА" и АО "Рутек". Смартфон станет доступен к заказу в следующем году. Заявку на приобретение можно будет оставить начиная с 18 декабря.

"Кроме того, смартфoн на базе "РОСА Мобайл" станет доступен и на пoтребительском рынке", — заявили создатели.

Смартфон будет оснащён 128 гигабайтной внутренней памятью. Пользователям также будет доступно 10 гигабайт облачного хранилища. Кроме того, будет доступен сервис "РОСА ID", объединяющий все мобильные продукты компании.

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