Эксперт Раевский рассказал, какие приложения опасны для телефона

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Для современных мобильных устройств представляет опасность использование приложений, которые запрашивают доступ к микрофону. Об этом рассказал генеральный директор компании Zecurion и эксперт по кибербезопасности, Алексей Раевский.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Имеются случаи, когда приложение, казалось бы, законно запрашивающее доступ к микрофону, сохраняет записи без ведома пользователя. Такое приложение, казалось бы безобидное, вполне способно выполнять функции шпионажа.

"Основной проблемой является невозможность определить, использует ли приложение данные в соответствии с заявленными целями", — предупреждает Раевский.

Для уменьшения риска рекомендуется ограничивать количество устанавливаемых приложений на смартфон.

"Стоит оставаться минимальным, если это необходимо. Если приложение действительно нужно, устанавливайте. В случае развлекательных приложений, игр и прочего, лучше задуматься, действительно ли они необходимы, и, возможно, удалить после использования", — поясняет эксперт.

В отношении вредоносных программ для шпионажа, установка их на современные смартфоны сложнее, чем на старые кнопочные телефоны. Современные устройства компактны, а их корпус сложно вскрыть, не оставив следов, сообщает Москва 24.

"Установка жучка на кнопочный телефон, вероятно, проще. Там меньше электроники, больше места, и его проще разобрать и собрать в неидеальных условиях", — добавляет Раевский.