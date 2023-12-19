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Продажа книг писателя-экстремиста Акунина объявлена вне закона

1:22
Общество

Продажа книг Бориса Акунина в РФ может быть квалифицирована как финансирование террористической деятельности, поэтому незаконна, заявил адвокат Дмитрий Аграновский, специализирующийся в правовых вопросах экстремизма.

Продажа книг писателя-экстремиста Акунина объявлена вне закона
Фото: Getty Images by David Levenson

Торговля произведениями писателя-экстремиста может повлечь уголовную ответственность; от неё не освободит и передача им авторских прав третьим лицам, предупредил юрист.

Вместе с тем прямого запрета на распространение книг оконфузившегося литератора, их экранизацию или постановку в театрах нет, уточнил управляющий партнёр адвокатской конторы Владислав Ватаманюк.

Однако на практике книжные магазины и издательства стараются перестраховаться и изымают книги Акунина из своего ассортимента, заметила юрист Юлия Вербицкая.

Напомним, после разговора с пранкерами Вованом и Лексусом писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмонторинга, затем возбудили против него уголовное дело за оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК) и собираются объявить в розыск.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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