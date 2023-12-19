Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большая польза всего от двух комнатных растений
ВСУ "активно убегают в тыл" от российского спецназа
В Сербии оппозиция выступила с требованием отменить результаты выборов и объявила голодовку
Военный ВСУ Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта
Военспец Марочко: в зоне СВО выросло количество наёмников из Грузии и Польши
Политолог Гвритишвили оценил опасения Киева из-за бюджета Британии: всё исподтишка
Автор "Слова пацана" Роберт Гараев напишет книгу о женских криминальных бандах
Economist: ВСУ не позволили пожилому новобранцу взять на передовую вставную челюсть
Жемчужина сада, которой вы будете гордиться

Адвокат Карабанов: если фейерверк повредил окно или машину, звоните в полицию

2:56
Общество » Практика » Как отстоять права

Одним из наиболее ярких новогодних традиций в России считается запуск праздничных фейерверков. Интересно, что зачастую этим занимаются не только местные власти, но и обычные граждане, заранее приобретающие пиротехнику.

Адвокат Карабанов: если фейерверк повредил окно или машину, звоните в полицию
Фото: openverse by Vironevaeh is licensed under CC BY-SA 2.0.

Такие развлечения, однако, часто приводят к неприятным ситуациям и даже правонарушениям — от относительно безвредного несоблюдения правил запуска фейерверков до причинения вреда здоровью и имуществу людей при попадании пиротехники в человека, окна, балконы домов, а также в припаркованные автомобили.

Как подчеркивает кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов, законодательство Российской Федерации чётко определяет допустимые места и время для запуска фейерверков. Так, использование пиротехники вблизи жилых домов абсолютно запрещено. Тем не менее, практически каждую новогоднюю ночь это правило нарушается, отмечает эксперт. О том, что делать, если веселая новогодняя традиция привела к нанесению вреда здоровью или имуществу, он рассказал Общественной Службе Новостей.

"Если случаются случаи запуска фейерверков близ жилых домов, любой человек может сразу позвонить в службу 112 и вызвать полицию, которая обязана предотвратить эти незаконные действия. В случае инцидента с повреждением имущества, возгоранием или причинением физического вреда — что тоже не редкость — также нужно немедленно позвонить по номеру 112 и вызвать следственно-оперативную группу", — пояснил юрист.

Граждане также имеют возможность снять нерегламентированный запуск пиротехники во дворе дома на камеру смартфона; впоследствии видеозапись может быть предоставлена полиции в качестве доказательства, добавил он.

Далее, в зависимости от причинённого ущерба — фейерверк может попасть в человека или припаркованное авто, залететь на балкон или врезаться в окно — происшествие будет рассматриваться в соответствии со статьями о причинении вреда здоровью или порче имущества.

Пострадавший гражданин имеет право написать заявление в полицию против виновников и подать гражданский иск в суд для возмещения материального ущерба, отметил эксперт. Поскольку нарушители, как правило, остаются неизвестными и могут скрыться с места происшествия, их будут разыскивать правоохранительные органы, в том числе с использованием придомовых камер наружного наблюдения.

"Это происходит почти каждый Новый год, — подчеркнул Карабанов. — Полиция однако довольно лояльно относится к этому, учитывая праздничные обстоятельства. Но если поступят жалобы от граждан через службу 112, такие сообщения не могут остаться без внимания. И правоохранительные органы в любом случае обязаны реагировать".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель *
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Страшная трагедия: появилось видео боя, после которого погиб юный спортсмен
В Китае рассказали о двух подарках от России
В Китае рассказали о двух подарках от России
Последние материалы
Адвокат Карабанов: если фейерверк повредил окно или машину, звоните в полицию
Economist: ВСУ не позволили пожилому новобранцу взять на передовую вставную челюсть
Жемчужина сада, которой вы будете гордиться
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байден превратил США в общество свободного падения
Умер стилист Смирнов, который придумывал образы Бузовой и Анфисы Чеховой
The Hill: Меркель может стать "надёжной тётей" в переговорах по Украине
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Кардиолог Фомичева назвала одышку среди самых ранних признаков инфаркта
Водителям рассказали 5 способов избежать штрафа за непристегнутый ремень
ЕС всё сложнее согласовывать новые санкции против РФ: 12-й пакет сыграет на руку Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников