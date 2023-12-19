Адвокат Карабанов: если фейерверк повредил окно или машину, звоните в полицию

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Одним из наиболее ярких новогодних традиций в России считается запуск праздничных фейерверков. Интересно, что зачастую этим занимаются не только местные власти, но и обычные граждане, заранее приобретающие пиротехнику.

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Такие развлечения, однако, часто приводят к неприятным ситуациям и даже правонарушениям — от относительно безвредного несоблюдения правил запуска фейерверков до причинения вреда здоровью и имуществу людей при попадании пиротехники в человека, окна, балконы домов, а также в припаркованные автомобили.

Как подчеркивает кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов, законодательство Российской Федерации чётко определяет допустимые места и время для запуска фейерверков. Так, использование пиротехники вблизи жилых домов абсолютно запрещено. Тем не менее, практически каждую новогоднюю ночь это правило нарушается, отмечает эксперт. О том, что делать, если веселая новогодняя традиция привела к нанесению вреда здоровью или имуществу, он рассказал Общественной Службе Новостей.

"Если случаются случаи запуска фейерверков близ жилых домов, любой человек может сразу позвонить в службу 112 и вызвать полицию, которая обязана предотвратить эти незаконные действия. В случае инцидента с повреждением имущества, возгоранием или причинением физического вреда — что тоже не редкость — также нужно немедленно позвонить по номеру 112 и вызвать следственно-оперативную группу", — пояснил юрист.

Граждане также имеют возможность снять нерегламентированный запуск пиротехники во дворе дома на камеру смартфона; впоследствии видеозапись может быть предоставлена полиции в качестве доказательства, добавил он.

Далее, в зависимости от причинённого ущерба — фейерверк может попасть в человека или припаркованное авто, залететь на балкон или врезаться в окно — происшествие будет рассматриваться в соответствии со статьями о причинении вреда здоровью или порче имущества.

Пострадавший гражданин имеет право написать заявление в полицию против виновников и подать гражданский иск в суд для возмещения материального ущерба, отметил эксперт. Поскольку нарушители, как правило, остаются неизвестными и могут скрыться с места происшествия, их будут разыскивать правоохранительные органы, в том числе с использованием придомовых камер наружного наблюдения.