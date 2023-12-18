Специалист рассказала Pravda.Ru о защите зимой домашних питомцев от опасных насекомых

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина дала советы, как уберечь своего питомца от клещей в морозы.

Фото: creativecommons.org by Gabriel Trujillo is licensed under "HOUSE DUST MITE" by arkhangellohim is licensed under CC BY-SA 2.0.

Расхожее мнение, что "подцепить" клеща домашняя собака может только при плюсовой температуре, на практике, оказывается, легко опровергнуть. Даже минус за окном и сугробы — не гарантия безопасности четвероногого питомца на уличной прогулке, говорит эксперт. Виной тому специалист называет несколько факторов:

"Она могла и от крысы подцепить, и от кошки подцепить, или где-то в подвале, или в сене, или в соломе. Клещ может на птице прилететь и на той же крысе прийти в город. Мог от птицы отвалиться и в коматозном состоянии не быть. Такое стечение обстоятельств. Но, это бывает очень редко. Подвалы, сено, солома, если где-то за городом. Вроде бы как тепло в сараях, они там тоже сидят".

Лучше обезопасить хвостатого друга даже в морозы — использовать специальные средства, продолжает Наталья Базаркина.

"Можно обрабатывать, можно помыть, можно капнуть. Не ходить стараться в лес. Тут никто не застрахован. Раньше в советское время летали вертолеты, самолеты и опрыскивали сверху леса и парки, обрабатывали от клещей. Клещей не было в таком количестве. А сейчас это не делается. Вот они и расплодились", — называет причину столь бурной активности насекомых эксперт.

О живучести опасных представителей паукообразных даже в холода говорит, по словам зоозащитницы, такой факт- в морозы с обитающих в дикой природе лосей могут снимать десятки живых клещей.

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