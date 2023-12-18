Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог дала совет как собраться в путешествие без нервов
Садальский рассказал, почему Пугачёва вынуждена скитаться по миру
Ивановские десантники взяли штурмом "опорник" ВСУ к северо-западу от Артемовска
В России Lada оказалась популярнее Toyota и Kia на вторичном авторынке
Производство дронов для тушения огня запустят в Петербурге
Комнатный телёнок впервые услышал, как мычат взрослые коровы
Ким Кардашьян подарили копию её собственного мозга
Нутрициолог Денисова рассказала, что будет, если употреблять чеснок ежедневно
FT: Украине предлагают пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу

Специалист рассказала Pravda.Ru о защите зимой домашних питомцев от опасных насекомых

1:50
Общество

Ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина дала советы, как уберечь своего питомца от клещей в морозы.

Специалист рассказала Pravda.Ru о защите зимой домашних питомцев от опасных насекомых
Фото: creativecommons.org by Gabriel Trujillo is licensed under "HOUSE DUST MITE" by arkhangellohim is licensed under CC BY-SA 2.0.

Расхожее мнение, что "подцепить" клеща домашняя собака может только при плюсовой температуре, на практике, оказывается, легко опровергнуть. Даже минус за окном и сугробы — не гарантия безопасности четвероногого питомца на уличной прогулке, говорит эксперт. Виной тому специалист называет несколько факторов:

"Она могла и от крысы подцепить, и от кошки подцепить, или где-то в подвале, или в сене, или в соломе. Клещ может на птице прилететь и на той же крысе прийти в город. Мог от птицы отвалиться и в коматозном состоянии не быть. Такое стечение обстоятельств. Но, это бывает очень редко. Подвалы, сено, солома, если где-то за городом. Вроде бы как тепло в сараях, они там тоже сидят".

Лучше обезопасить хвостатого друга даже в морозы — использовать специальные средства, продолжает Наталья Базаркина.

"Можно обрабатывать, можно помыть, можно капнуть. Не ходить стараться в лес. Тут никто не застрахован. Раньше в советское время летали вертолеты, самолеты и опрыскивали сверху леса и парки, обрабатывали от клещей. Клещей не было в таком количестве. А сейчас это не делается. Вот они и расплодились", — называет причину столь бурной активности насекомых эксперт.

О живучести опасных представителей паукообразных даже в холода говорит, по словам зоозащитницы, такой факт- в морозы с обитающих в дикой природе лосей могут снимать десятки живых клещей.

 

 

 

Основные симптомы пироплазмоза у собак
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Бутоны станут огромными: спатифиллум сразу покроется цветами от чайной ложки этого продукта
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова Болгария воюет с прошлым: в Софии сносят монумент Красной армии Михаил Плисюк
Маргарита Симоньян заявила, что Пугачёва сможет вернуться в Россию
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Очищающие дом растения: от пыли, сигаретного дыма и канцерогенов
Очищающие дом растения: от пыли, сигаретного дыма и канцерогенов
Последние материалы
Ивановские десантники взяли штурмом "опорник" ВСУ к северо-западу от Артемовска
В России Lada оказалась популярнее Toyota и Kia на вторичном авторынке
Производство дронов для тушения огня запустят в Петербурге
Комнатный телёнок впервые услышал, как мычат взрослые коровы
Ким Кардашьян подарили копию её собственного мозга
Нутрициолог Денисова рассказала, что будет, если употреблять чеснок ежедневно
FT: Украине предлагают пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу
Найдена причина мирового роста заболеваемости пневмонией
Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России
Специалист рассказала Pravda.Ru о защите зимой домашних питомцев от опасных насекомых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников