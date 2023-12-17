Цены на новогодние ёлки в России взлетели в два раза

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Стоимость живых новогодних ёлок в России почти удвоилась из-за санкций и высоких расходов на логистику.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Согласно данным SHOT, за ель высотой около 2 метров теперь приходится платить около 12 тысяч рублей, а деревья чуть выше 2 метров стоят в среднем 19 тысяч рублей.

Продавцы отмечают, что логистика доставки ёлок из Германии через Чехию и Белоруссию затруднилась, что сделало деревья более дорогими. Даже российские ели подорожали.

На фоне высоких цен предлагаются также бюджетные отечественные варианты, но они часто требуют "подправок", предоставляя альтернативу для тех, кто ищет экономные варианты перед наступлением праздников.