В Чите приехал в отпуск участник СВО Олег Изосимов. Он решил организовать одиночный протест у здания правительства Забайкальского края, требуя помощи для своих сослуживцев. Этой историей поделился сам мужчина, который перед выходом на пикет рассказал, что является контрактником. Ещё до начала отпуска его товарищи просили привезти электростанции, беспилотные аппараты и другое оборудование. Однако, как рассказал Изосимов, на его обращение, адресованное губернатору и переданное через окно на первом этаже, он так и не получил ответа за неделю.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.