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В Чите участник СВО Изосимов выступил с требованием помочь сослуживцам

1:51
Общество

В Чите приехал в отпуск участник СВО Олег Изосимов. Он решил организовать одиночный протест у здания правительства Забайкальского края, требуя помощи для своих сослуживцев. Этой историей поделился сам мужчина, который перед выходом на пикет рассказал, что является контрактником. Ещё до начала отпуска его товарищи просили привезти электростанции, беспилотные аппараты и другое оборудование. Однако, как рассказал Изосимов, на его обращение, адресованное губернатору и переданное через окно на первом этаже, он так и не получил ответа за неделю.

В Чите участник СВО Изосимов выступил с требованием помочь сослуживцам
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Далее пресс-служба правительства утверждала, что обращений от Изосимова не поступало и подчеркнула, что письма через окно на первом этаже не принимаются. Однако позже журналисты выяснили, что обращение было подписано командиром военного.

Таким образом, Изосимов вышел на пикет и находился на крыльце в минусовую температуру как минимум в течение часа, пока к нему не вышел заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который уговорил контрактника пройти с ним в кабинет. В ходе беседы Изосимов рассказал о необходимости срочной помощи, так как он болеет и планировал лечиться до окончания отпуска. Кроме того, контрактник заявил, что случались ситуации, когда половина гуманитарной помощи не достигала российских бойцов, пишет Chita.ru.

Мирхайдаров, ознакомившись со списком требуемого оборудования для сослуживцев Изосимова, заверил, что всё необходимое будет направлено в зону боевых действий. Кроме того, было достигнуто соглашение о госпитализации контрактника.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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