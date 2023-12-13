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Китай поменяли отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию

1:10
Мир

Китай сильно пересмотрел своё отношение к специальной военной операции России на Украине. До недавнего времени Пекин придерживался умеренной позиции, благодаря которой подчёркивалось, что КНР придерживается принципов нейтралитета в своей внешней политике. Однако КНР готова поддержать Россию в общем и СВО в частности. На это указывает заявление одного из официальных представителей Китая.

Китай поменяли отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

"Это очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности", — заявил представитель МИД КНР, отклоняя очередную просьбу евросоюза "воздействовать" на Россию.

Это может считаться прорывным моментом. Аналитики полагают, что таким образом Китай отказывается от посредничества в разрешении украинского кризиса. Но теперь КНР дала понять, что продолжение военных действий России на Украине — это часть "национальных интересов и безопасности РФ". Таким образом, Китай показал, что больше не будет поддерживать нейтральную позицию на мировой арене, особенно в отношении России.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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