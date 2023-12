Your browser does not support the audio element.

Китай сильно пересмотрел своё отношение к специальной военной операции России на Украине. До недавнего времени Пекин придерживался умеренной позиции, благодаря которой подчёркивалось, что КНР придерживается принципов нейтралитета в своей внешней политике. Однако КНР готова поддержать Россию в общем и СВО в частности. На это указывает заявление одного из официальных представителей Китая.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.