Бывший осуждённый за расправу над детьми Оглобляк рассказал, что участвовал в СВО для искупления вины

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Бывший осуждённый Николай Оглобляк, вернувшийся домой после помилования, в интервью порталу "76.ру" рассказал о своём участии в спецоперации и полученном ранении.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Военный прошёл службу в составе отряда "Шторм Z", куда он смог попасть благодаря частной военной компании "Вагнер". По словам Оглобляка, после полученной раны он подумал, что его жизни пришёл конец. Однако затем смог собраться с духом и оказать себе первую помощь.

Экс-заключенный объяснил своё участие в спецоперации тем, что хотел искупить свою вину за совершённые преступления.

Напомним, Оглобляк был участником банды сатанистов-каннибалов, которая в 2000-х годах совершала жестокие преступления над подростками.