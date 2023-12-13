Стал понятен эшелон полётов в Краснодар через Самару: над Каспийским морем

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря. В пятницу проведут тестовый полёт из Внуково в Краснодар авиакомпанией "Азимут". После этого примут окончательное решение.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Для проведения тестовых полётов в аэропорт Краснодар — Пашковский была выпущена оперативная информация NOTAM, указывающая на возможность полётов через зоны полётной информации (РПИ) Ростов и Самара без использования РПИ в Актобе. Кроме того, устанавливаются эшелоны полётов, которые зависят от направлений движения, пишет Telegram-канал Inside Avia.

Планировщик полётов SimBrief

Изданию Pravda.Ru стало известно, что для визуализации маршрута на карте использовался планировщик полётов SimBrief, в который были введены точки из публично распространённого NOTAM.

Краснодар | Путеводитель по аэропорту