Из России принудительно выселят граждан Узбекистана, дети которых осквернили Вечный огонь.
Из России депортируют школьников (и их родителей), которые с помощью снега потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге.
Правоохранители выяснили, что дети 10 и 14 лет находились в России на нелегальном положении.
"Полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ", — цитирует сообщение силовиков Telegram-канал "Осторожно, новости".
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области распорядился выдать ВНЖ депортированным из Латвии русским супругам.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.