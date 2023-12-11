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Из России депортируют школьников, которые потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

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Общество

Из России принудительно выселят граждан Узбекистана, дети которых осквернили Вечный огонь.

Из России депортируют школьников, которые потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Фото: Нейросеть Шедеврум

Из России депортируют школьников (и их родителей), которые с помощью снега потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге.

Правоохранители выяснили, что дети 10 и 14 лет находились в России на нелегальном положении.

"Полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ", — цитирует сообщение силовиков Telegram-канал "Осторожно, новости".

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области распорядился выдать ВНЖ депортированным из Латвии русским супругам.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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