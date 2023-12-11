В Госдуме собираются признать профессию блогера официальной

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Депутаты Государственной думы РФ вновь вернулись к обсуждению темы урегулирования блогосферы.

Фото: freepik.com

В понедельник, 11 декабря, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что депутаты готовы проработать вопрос о создании для блогеров отдельного кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. (ОКВЭД)

"Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Не надо думать, что в этом здании кто-то игнорирует реальность", — заявил вице-спикер.

По мнению Толстого, сейчас сложилась ситуация, когда аудитория многих блогеров по числу подписчиков и читателей превышает аудиторию традиционных СМИ. Однако, деятельность блогеров законом никак не регулируется.

Поэтому встала необходимость выделения отдельного ОКВЭД для блогеров, считает Петр Толстой.

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