Всего три слова в ответ на выражение благодарности убьют отношения

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Анна Гарш поделилась мнением о том, какая фраза в ответ на слова благодарности может негативно повлиять на отношения. Всего три слова, по ее мнению, могут подорвать самооценку и испортить настроение. Эксперт настоятельно рекомендует избегать ответа «не за что».

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Психолог объясняет, что такой ответ может вызвать подсознательное ощущение упущенной выгоды. Помощь, вложенные усилия и затраченное время, не фиксируются в сознании, что, в свою очередь, может негативно сказаться на самоуважении.

Кроме того, окружающие могут воспринять фразу «не за что» как сигнал, что проблема была для вас неважной, что может вызвать недовольство.

Вместо этого психолог рекомендует простые и более благожелательные ответы, такие как «рад(а) помочь» или «пожалуйста». Такие фразы не создают обязательств и одновременно выражают благодарность, что способствует улучшению взаимоотношений.