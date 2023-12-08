Пятеро опоздавших пассажиров поезда добились денежной компенсации

Пять пассажиров, опоздавших на поезд из-за сокращения времени остановки на одной из станций, получили дополнительную компенсацию в результате вмешательства транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
При проверке стало известно, что пассажирам поезда № 289/290, следующего по маршруту "Челябинск-Главный — Анапа", не было предоставлено предупреждение об изменении графика движения. Это привело к тому, что из-за сокращения времени остановки на станции в Самаре задержались пять пассажиров, включая двух женщин с малолетними детьми, сообщает kursdela.biz.
Для защиты интересов этих пассажиров были поданы два иска с требованием, чтобы АО "ФПК" возместило ущерб, связанный с некачественным предоставлением услуг по перевозке, а также компенсировало моральный ущерб.
Решение суда частично удовлетворило исковые требования прокурора. Каждому из пассажиров была выплачена компенсация в размере 5 тысяч рублей.
Прокурор не согласился с решением суда, и после рассмотрения дела апелляционной инстанцией суд принял решение увеличить размер компенсации втрое для каждого пассажира.
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