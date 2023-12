В Свердловской области семья пытается вернуть 50-летнего мужчину с СВО

В Карпинске, Свердловская область, семья борется за возвращение своего родственника из зоны проведения СВО, где он, по достижении 50 лет, продолжает служить. Электрогазосварщик Владимир отправился на СВО 29 сентября 2022 года, оставив дома 10-летнюю дочь.

Фото: Wikipedia by Russian Ministry of Defence is licensed under Общественное достояние