В Свердловской области семья пытается вернуть 50-летнего мужчину с СВО

В Карпинске, Свердловская область, семья борется за возвращение своего родственника из зоны проведения СВО, где он, по достижении 50 лет, продолжает служить. Электрогазосварщик Владимир отправился на СВО 29 сентября 2022 года, оставив дома 10-летнюю дочь.

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В течение месяца семья предпринимает усилия вернуть его, так как он достиг предельного возраста для службы. Сестра мужчины Олеся рассказывает, что через месяц после отправки на СВО его ранили, но несмотря на это, он продолжает выполнять боевые задачи. Ранее он подавал рапорт на увольнение, но ему отказали, заявив, что он будет служить до конца СВО, сообщает tagilcity.ru.

Владимира также перевели из одной части в другую, и новое руководство не в курсе текущей ситуации. Олеся обращалась в военные прокуратуры, но получала лишь отписки.