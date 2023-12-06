В Иркутске ищут мальчика, устроившего представление на концерте Shaman

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Спикер иркутского парламента Александр Ведерников рассказал о маленьком мальчике, который устроил представление на концерте певца Shaman.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Мальчик под песню Ярослава Дронова (настоящее имя певца Shaman) "Я русский" зажигательно станцевал. Рядом с ребёнком стоял Ведерников, который погладил мальчика по голове во время импровизированного шоу.

Ребёнка теперь разыскивают, чтобы вручить ему подарок к Новому году.

"Я не знаю, попадал ли он в музыку, ведь было не слышно. Но по артикуляции у него было стопроцентное попадание в текст песен, он знал их все", — цитирует слова спикера ЗакСа издание "Подъём".

Представитель власти отметил, что "рука сама потянулась" погладить ребёнка.

Ранее сообщалось, что фокусники распилили певца Shaman во время его концерта в Санкт-Петербурге.