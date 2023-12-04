Спасённого розового фламинго перевезли в удмуртский зоопарк

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Птицу обнаружили на прошлой неделе работники завода. Розового фламинго, которого спасли в Чайковском, передали в удмуртский зоопарк. Эксперты отмечают, что он истощился во время перелёта, после чего поместили его в тёплое помещение, а затем в ветеринарную клинику. В настоящее время он находится в зоопарке.

Фото: openverse by Dimitry B is licensed under CC BY 2.0

Фламинго был обнаружен сотрудниками предприятия "Уралоргсинтез" ещё 23 ноября, лежащим в снегу между производственными зданиями. Когда его нашли, он уже не мог двигать ногами.

Этот молодой птенец появился на свет лишь в 2023 году, и его пол пока не известен. В настоящее время розовый фламинго находится на карантине. Позднее его переведут в общий вольер к другим представителям своего вида.

Ранее мы сообщали, что в Пермском крае нашли розового фламинго впервые за 33 года.