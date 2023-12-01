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В Австралии кенгуру напало на домашнюю собаку

1:58
Общество

Мик Молони прогуливался вдоль берега реки Мюррей на северо-западе Виктории, Австралия, когда обнаружил, что его собака Хатчи исчезла. Он увидел кенгуру, стоящего по пояс в воде с погруженными в нее руками.

В Австралии кенгуру напало на домашнюю собаку
Фото: openverse by Scott_Calleja is licensed under CC BY 2.0

"Хатчи подошел, задыхаясь, вода хлынула у него изо рта и закричал до упаду", — рассказал Молони.

Молони перешел через реку, чтобы забрать свою собаку, которую кенгуру схватил сзади. Возник конфликт, и Молони ответил ударом, но в конце концов он и Хатчи благополучно вернулись на берег реки.

Это необычный случай, являющийся последней зарегистрированной дуэлью между кенгуру и домашней собакой, где кенгуру кажется пытается утопить собаку.

"Почему кенгуру соль агрессивны? Кенгуру воспринимают собак как угрозу, так как они напоминают динго — смертоносного хищника, с которым кенгуру сосуществовали тысячи лет. Динго охотятся на кенгуру в стаях, используя стратегии, такие как укус за задние ноги или приближение сбоку для укуса в шею" — Эколог и защитник дикой природы Юэн Ричи.

Кенгуру, пытаясь защититься, могут прибегнуть к стратегии ухода в воду, где они могут утопить преследователя. Это поведение развилось как защита от хищников, таких как динго.

Самцы восточно-серых кенгуру, к которым, вероятно, принадлежал кенгуру в инциденте, могут весить до 150 фунтов и использовать свои мускулистые лапы и когти, чтобы удерживать собаку и пытаться утопить ее.

Собственники собак также должны быть осторожными, так как кенгуру иногда могут нападать на людей, их удары ногой или царапины могут нанести серьезный вред. Таким образом, важно следить за тем, чтобы кенгуру не чувствовали угрозу и не предпринимали агрессивные действия в отношении людей и их домашних животных.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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