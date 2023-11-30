В четверг и пятницу в Москве ожидается полярное сияние

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В четверг и пятницу, 30 ноября и 1 декабря, над Москвой может появиться полярное сияние из-за одной из сильнейших магнитных бурь этого года.

Фото: Wikipedia by Senior Airman Joshua Strang is licensed under Общественное достояние

Многочисленные астрологические и научные исследования свидетельствуют о том, что полярное сияние является ярким и удивительным небесным явлением. Обычно оно наблюдается в полярных регионах, однако иногда оно может быть видимо даже в более южных широтах, включая некоторые части России.

«На Солнце сейчас происходит довольно заметный рост активности, который, в целом, ожидался. И, возможно, он будет длительный – пару недель, может быть, даже три или четыре, может быть, и до конца года. По поводу конкретно сегодняшнего дня, я бы сказал, что сегодня вообще не будет магнитных бурь. Они будут завтра» - поделился в комментарии для Pravda.Ru астрофизик Сергей Богачев.

В целом, если говорить не про сегодняшний день, а абстрактно, то очень важный момент – буря. Потому что если пик бури приходит на полдень или на середину дня, в светлое время суток, то вы понимаете, какой бы силы не была буря, вы полярное сияние не увидите, потому что это день. А полярное сияние – явление слабое.

Эксперт отметил, что для того, чтобы увидеть полярное сияние, нужно не только, чтобы была магнитная буря, но еще чтобы ее пик приходился на правильное время – с 9 вечера до часа ночи. 2023 год выдался многочисленным на бури, поэтому объясним факт появлений редких явлений.

Иногда люди бурю путают с закатными явлениями. Характерный призрак именно полярного сияния – это именно зеленый цвет, которого не бывает у закатных проявлений.

Богачев отметил, что полярное сияние – исключительно оптическое явление, которое происходит на очень больших высотах – порядка 100 км, и никаким образом не касается Земли, даже самолетов, которые летают, никаким образом их это не трогает.

Что касается магнитной бури, то действительно она наблюдается во всем диапазоне высот, вплоть до поверхности Земли. Мы сидим за столом, и буря происходит вокруг нас. Если есть некая метеочувствительность у человека, он по жизни чувствителен к погоде, к перепадам давления, не исключено, что он и такого рода явления будет чувствовать. Людям здоровым и не склонным к такого рода реакциям считается, что бояться нечего. Бывают исключительно сильные бури, они бывают крайне редкие, и то, что сейчас ожидается, явно к такому классу не относится.