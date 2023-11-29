Директор HeadHunter Юг назвала самые дефицитные профессии в России

Директор HeadHunter Юг, Олеся Лавренова выделила профессии, где дефицит кадров ощущается особенно остро.

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Прежде всего, во всех регионах и сферах деятельности наблюдается нехватка рабочей силы. Для работодателей "синие воротнички" стали настоящим "золотом".

Во-вторых, в стране отмечается "драматический" рост спроса на водителей из-за усложнения логистических цепочек. Компании решают проблему нехватки кадров в этой области, значительно увеличивая заработные платы.

"Мы сейчас наблюдаем не только увеличение дефицита в этой категории работников, но и абсолютно беспрецедентное повышение заработных плат, поскольку компании вынуждены конкурировать за специалистов насколько это возможно. Заработные платы для представителей этой категории в некоторых компаниях выросли практически в два раза", — подчеркнула Лавренова.

Кроме того, в условиях острой нехватки кадров также страдают работники розничной торговли — продавцы, кассиры и другой персонал. Как и в других отраслях, здесь отмечается увеличение заработных плат сотрудников до 30%, сообщает BFM Кубань.