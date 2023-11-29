Гладков: в Белгородской области два бойца самообороны пострадали при атаке украинского дрона

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Украинские боевики в очередной раз атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В ходе нового удара есть пострадавшие из числа добровольцев территориальной самообороны.

Фото: CreativeCommons by by АрміяInform is licensed under "UA FPV strike drones 02" by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0.

В среду, 29 ноября, два добровольца территориальной самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского БПЛА по хутору Климовое.

Об этом своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны", — написал он.

Глава региона также подчеркнул, что защитникам Белгородчины оказана необходимая медицинская помощь.

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