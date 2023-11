Your browser does not support the audio element.

Украинские боевики в очередной раз атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В ходе нового удара есть пострадавшие из числа добровольцев территориальной самообороны.

Фото: CreativeCommons by by АрміяInform is licensed under "UA FPV strike drones 02" by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0.