Украинские боевики в очередной раз атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В ходе нового удара есть пострадавшие из числа добровольцев территориальной самообороны.
В среду, 29 ноября, два добровольца территориальной самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского БПЛА по хутору Климовое.
Об этом своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны", — написал он.
Глава региона также подчеркнул, что защитникам Белгородчины оказана необходимая медицинская помощь.
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