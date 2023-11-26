Шукшина сравнила войну России с Западом с миниатюрой Винокура: "Здесь играть нельзя. А вот здесь — можно"

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Мария Шукшина объяснила, почему противостояние России и Запада нопоминает ей старую юмористическую миниатюру.

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России опубликовала юмористическую миниатюру в исполнении Владимира Винокура и Левона Оганезова, в которой артисты обсуждают тонкости исполнения музыкального произведения.

"Здесь жирное пятно, здесь играть нельзя. А вот здесь — можно", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Шукшина отметила, что мы не выходим из глобальных западных трендов, несмотря на объявленное противостояние с Западом.

"Мне все больше и больше на ум приходит именно это миниатюра, разыгранная талантливыми Винокуром и Оганезовым, глядючи на то, как мы воюем с Западом на Украине", — выразила своё мнение актриса.

Возмущает Шукшину то, что Россия склонна прислушиваться к предписаниям Всемирной организации здравоохранения, а также перенимает инициативу по внедрению в пищевую промышленность продуктов из насекомых.