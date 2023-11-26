Мария Шукшина объяснила, почему противостояние России и Запада нопоминает ей старую юмористическую миниатюру.
Заслуженная артистка России опубликовала юмористическую миниатюру в исполнении Владимира Винокура и Левона Оганезова, в которой артисты обсуждают тонкости исполнения музыкального произведения.
"Здесь жирное пятно, здесь играть нельзя. А вот здесь — можно", — написала актриса в своём Telegram-канале.
Шукшина отметила, что мы не выходим из глобальных западных трендов, несмотря на объявленное противостояние с Западом.
"Мне все больше и больше на ум приходит именно это миниатюра, разыгранная талантливыми Винокуром и Оганезовым, глядючи на то, как мы воюем с Западом на Украине", — выразила своё мнение актриса.
Возмущает Шукшину то, что Россия склонна прислушиваться к предписаниям Всемирной организации здравоохранения, а также перенимает инициативу по внедрению в пищевую промышленность продуктов из насекомых.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.