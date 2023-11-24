Журова: согласие украинцев на территориальные уступки России связано с желанием попасть в ЕС

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Рост жителей Украины, готовых пойти на территориальные уступки РФ, связан со стремлением быстрее попасть в ЕС, заявила в пятницу, 24 ноября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Фото: Соцсети Светланы Журовой

"Если Украина захочет вступить в Евросоюз, одно из условий будет подписание мирного соглашения. Граждане Украины это прекрасно понимают", — высказала свою точку зрения депутат "Ленте.ру".

Как отметила Светлана Журова в беседе с "Лента.ру", руководство Евросоюза никогда не согласится принять в свой состав государство, находящиеся в незавершенном военном конфликте.

Ранее Правда. РУ сообщала, что по данным издания Bloomberg все больше украинцев готовы пожертвовать территориями, чтобы достичь мира с Россией и завершить затянувшийся конфликт.

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