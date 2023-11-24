Часть жителей Украины пришли к неизбежному выводу, что можно пожертвовать территориями страны ради установления мира с Россией.
Об этом в пятницу, 24 ноября, пишет американское информационное агентство Bloomberg.
"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — говорится в редакционной публикации.
Опрошенные изданием граждане Украины выразили разочарование, что западные кураторы конфликта не осознали весь масштаб ситуации на передовой и недооценили силу линий обороны российской армии.
Также украинцы опасаются, что Соединенные Штаты могут уменьшить объемы военной помощи Киеву.
"Ослабление помощи (США — прим. Правда. РУ) может преждевременно вынудить Зеленского начать мирные переговоры с Россией", — считают авторы публикации в Bloomberg.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.