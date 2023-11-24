Bloomberg: часть украинцев уже готова жертвовать территориями для мира с Россией

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Часть жителей Украины пришли к неизбежному выводу, что можно пожертвовать территориями страны ради установления мира с Россией.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

Об этом в пятницу, 24 ноября, пишет американское информационное агентство Bloomberg.

"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — говорится в редакционной публикации.

Опрошенные изданием граждане Украины выразили разочарование, что западные кураторы конфликта не осознали весь масштаб ситуации на передовой и недооценили силу линий обороны российской армии.

Также украинцы опасаются, что Соединенные Штаты могут уменьшить объемы военной помощи Киеву.

"Ослабление помощи (США — прим. Правда. РУ) может преждевременно вынудить Зеленского начать мирные переговоры с Россией", — считают авторы публикации в Bloomberg.