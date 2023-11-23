Замминистра юстиции РФ о штрафах за помощь господину Галкину* и другим иноагентам: "Помогаешь? Помогаешь"

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко объяснил, что будет считаться помощью Максиму Галкину* и другим иноагентам.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

СМИ, издательства и библиотеки будут наказывать штрафами за распространение материалов иноагентов без маркировки. Размер штрафа вирьирует в диапазоне от 300 до 500 тысяч рублей.

Свириденко рассказал, что ведомство рассылает письма с предписаниями маркировать материалы с иноагентами.

"Это обычные лица, которые умышленно, либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует господина Галкина*, а забыл промаркировать. Помогаешь? Помогаешь", — цитирует слова представителя Минюста РФ Telegram-канал "Кровавая барыня".

В начале, по словам замминистра, будут выносить предупреждения, а если нарушение не устранено, то будут назначаться штрафы. Он назвал это возможностью пополнить бюджет страны.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом