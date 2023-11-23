Происшествие произошло в парке "Сыновьям Родины - вечная память" ("Афганский парк"), расположенного в районе Рышкановка.
"В стране, где запрещают День Победы, где активно реабилитируют и прославляют нацизм, где в школьных учебниках Вторая мировая война изучается два академических часа, других результатов трудно ожидать», - сказал общественный деятель.
Напомним, это уже не первый акт вандализма в Молдавии. В прошлом году в городе Единицы на севере Молдавии на памятнике "Скорбящая мать" нарисовали свастику. Посольство РФ в Кишиневе неоднократно выражало обеспокоенность такими акциями, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в стране.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.