В кишинёвском парке выложили свастику

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Происшествие произошло в парке "Сыновьям Родины - вечная память" ("Афганский парк"), расположенного в районе Рышкановка.

Фото: openverse by Phil Roeder is licensed under CC BY 2.0

"В стране, где запрещают День Победы, где активно реабилитируют и прославляют нацизм, где в школьных учебниках Вторая мировая война изучается два академических часа, других результатов трудно ожидать», - сказал общественный деятель.

Напомним, это уже не первый акт вандализма в Молдавии. В прошлом году в городе Единицы на севере Молдавии на памятнике "Скорбящая мать" нарисовали свастику. Посольство РФ в Кишиневе неоднократно выражало обеспокоенность такими акциями, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в стране.