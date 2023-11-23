В 2024 году начнется строительство железной дороги в Новороссию

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Весной этого года было объявлено о создании новых железных дорог под управлением ФГУП "Железные дороги Новороссии". Организация будет заниматься строительством и управлением железнодорожными магистралями в новых регионах, их количество планируется увеличивать.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Одним из ключевых проектов является строительство новой железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Таганрог с крупными городами Новороссии. Разработчики проекта утверждают, что эта магистраль упростит транспортную инфраструктуру, позволит более эффективно использовать Крымский мост и уменьшит расстояние между Ростовом и Крымом на 200 километров.

Глава Запорожской области, Евгений Балицкий, подчеркнул, что состояние железных дорог в новых российских регионах требует улучшения. Поддержка российских специалистов с прошлого года помогла в ремонте и восстановлении инфраструктуры, однако сейчас поездки по-прежнему осуществляются с пересадками. Начало строительства новых направлений планируется на начало 2024 года.

С начала 2023 года более 800 тысяч пассажиров воспользовались железнодорожными маршрутами в Луганской и Донецкой народных республиках.

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