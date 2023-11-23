Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули
SHAMAN, Газманов и "Любэ": россияне составили рейтинг музыкантов-патриотов
В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" в парламенте страны
Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"
Максим Галкин* готов выступать перед россиянами за 100 тыс. евро
В кишинёвском парке выложили свастику
Тело актера, умершего в Индии, не вернут на Родину
Генпрокуратуры Украины сообщила, что число дезертировал увеличилось в 10 раз

В 2024 году начнется строительство железной дороги в Новороссию

1:19
Общество

Весной этого года было объявлено о создании новых железных дорог под управлением ФГУП "Железные дороги Новороссии". Организация будет заниматься строительством и управлением железнодорожными магистралями в новых регионах, их количество планируется увеличивать.

В 2024 году начнется строительство железной дороги в Новороссию
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Одним из ключевых проектов является строительство новой железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Таганрог с крупными городами Новороссии. Разработчики проекта утверждают, что эта магистраль упростит транспортную инфраструктуру, позволит более эффективно использовать Крымский мост и уменьшит расстояние между Ростовом и Крымом на 200 километров.

Глава Запорожской области, Евгений Балицкий, подчеркнул, что состояние железных дорог в новых российских регионах требует улучшения. Поддержка российских специалистов с прошлого года помогла в ремонте и восстановлении инфраструктуры, однако сейчас поездки по-прежнему осуществляются с пересадками. Начало строительства новых направлений планируется на начало 2024 года.

С начала 2023 года более 800 тысяч пассажиров воспользовались железнодорожными маршрутами в Луганской и Донецкой народных республиках.

Правительство России выделило 3 триллиона рублей на строительство железных дорог до 2024 года
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Последние материалы
Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули
SHAMAN, Газманов и "Любэ": россияне составили рейтинг музыкантов-патриотов
В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" в парламенте страны
Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"
Максим Галкин* готов выступать перед россиянами за 100 тыс. евро
В кишинёвском парке выложили свастику
Тело актера, умершего в Индии, не вернут на Родину
Генпрокуратуры Украины сообщила, что число дезертировал увеличилось в 10 раз
Граждане России предоставили ответы на ключевые вопросы: отношение к СВО, "трудовой миграции" и абортам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников