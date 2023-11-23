На Украине продолжается силовая мобилизация

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В конце августа 2023 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заяви о новом плане мобилизации. При этом экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что утвержденный Верховной Радой план мобилизации на Украине не выполняется.

Фото: "Час Пик"

Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в призывного возраста на период действия военного положения запрещен.

Теперь вручать повестку может не обязательно представитель военкомата. Это могут сделать и руководители предприятий, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.