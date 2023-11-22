Через Харибский перевал открыта дорога в Дагестан

Дорожники в Гумбетовском районе Дагестана смогли восстановить проезд по автодороге через Харибский перевал, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

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"Благодаря оперативным мерам, предпринятым Гумбетовским филиалом АО "РСУ", восстановлено движение по автодороге республиканского значения "Хасавюрт — Тлох" на участке от км 46 до км 60 (Харибский перевал), ранее закрытому из-за снежных обвалов", — отмечается в сообщении.

Высота Харибского перевала превышает 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Гора расположена на границе Гумбетовского и Казбековского районов Дагестана. У подножия Хариба находятся высокогорные села Артлух и Данух. Этот перевал служит маршрутом для перевозки мелкого рогатого скота с пастбищ на земли отгонного животноводства и обратно в горы, на альпийские луга.