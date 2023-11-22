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Через Харибский перевал открыта дорога в Дагестан

Общество

Дорожники в Гумбетовском районе Дагестана смогли восстановить проезд по автодороге через Харибский перевал, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

Через Харибский перевал открыта дорога в Дагестан
Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

"Благодаря оперативным мерам, предпринятым Гумбетовским филиалом АО "РСУ", восстановлено движение по автодороге республиканского значения "Хасавюрт — Тлох" на участке от км 46 до км 60 (Харибский перевал), ранее закрытому из-за снежных обвалов", — отмечается в сообщении.

Высота Харибского перевала превышает 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Гора расположена на границе Гумбетовского и Казбековского районов Дагестана. У подножия Хариба находятся высокогорные села Артлух и Данух. Этот перевал служит маршрутом для перевозки мелкого рогатого скота с пастбищ на земли отгонного животноводства и обратно в горы, на альпийские луга.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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