Эксперты портала по поиску работы SuperJob. ru в ходе проведенного в ноябре опроса выяснили, что 59% трудоустроенных россиян надеются, что следующий год принесет им долгожданное повышение зарплаты.
При этом, прибавку к заработной плате чаще ждут жители России с относительно хорошими доходами, получающие от 80 тысяч рублей в месяц.
Чаще на щедрость работодателей надеются относительно молодые работники в возрасте до 35 лет — 62% от общего числа респондентов, ожидающих прибавки к окладу.
Из данных опроса также следует, что мужчины чаще женщин предвкушают повышения зарплаты в 2024 году — 61% и 56% респондентов соответственно.
"Только 6% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы", — говорится в информации на портале.
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