SuperJob: примерно 60% россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2024 году

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Эксперты портала по поиску работы SuperJob. ru в ходе проведенного в ноябре опроса выяснили, что 59% трудоустроенных россиян надеются, что следующий год принесет им долгожданное повышение зарплаты.

Фото: sterhluki.ru

При этом, прибавку к заработной плате чаще ждут жители России с относительно хорошими доходами, получающие от 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще на щедрость работодателей надеются относительно молодые работники в возрасте до 35 лет — 62% от общего числа респондентов, ожидающих прибавки к окладу.

Из данных опроса также следует, что мужчины чаще женщин предвкушают повышения зарплаты в 2024 году — 61% и 56% респондентов соответственно.

"Только 6% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы", — говорится в информации на портале.

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