ГИБДД проверит водителей каршеринга с 22 ноября

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

ГИБДД Москвы проведет профилактический рейд, который выявит правонарушения при использовании каршеринговых автомобилей и такси. Рейд пройдет с 22 по 28 ноября. Об этом сообщает СМИ "Вечерняя Москва", ссылаясь на столичную Госавтоинспекцию.

Фото: https://orda.kz/

По данным ГИБДД, с 13 по 19 ноября на дорогах Москвы было зафиксировано 178 ДТП, среди них есть шесть случаев летального исхода, 193 человека получили травмы разной степени тяжести. Уточняется, что среди пострадавших есть 18 детей. Самый распространенный вид ДТП — наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств (83 и 62 случая соответственно). В 14,4% случаев наездов на пешеходов ДТП были зафиксированы на пешеходных переходах.

Также отмечается, что за неделю инспекторы пресекли 467 фактов управления автомобилями водителями в алкогольном опьянении.