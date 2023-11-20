Экс-следователь из Иркутской области убил и изнасиловал ребёнка, а потом сам же расследовал дело

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Бывшего следователя из Иркутской области приговорили к 22 годам тюрьмы по делу об изнасиловании и убийстве девочки-подростка.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

По информации издания "Сибирский Экспресс" экс-следователь Алексей Тороп вместе с сообщником в 2007 году изнасиловал и убил 15-летнюю девочку, которая была подругой его дочери.

Расследовать дело об убийстве поручили самому же Торопу. Спустя годы против бывшего следователя дала показания тайная свидетельница, которая видела, как девочка садилась в машину к следователям.

Позже следствие выявило 30 преступлений, связанных с сексуализированным насилием бывшего сотрудника МВД.

Сообщника Торопа приговорили к 10 годам заключения.