Подозреваемого в преступлении основателя сети ресторанов "Тануки" Александра Орлова будут искать за рубежом.
Ходатайство о заочной аресте известного ресторатора Александра Орлова поступило в Тверской суд Москвы. Бизнесмена обвиняют в причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой.
Орлова объявили в международный розыск.
Ранее сообщалось, что основателю "Тануки" грозит пять лет тюремного заключения.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.