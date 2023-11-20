Основателя сети ресторанов "Тануки" объявили в международный розыск за имущественное преступление

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Подозреваемого в преступлении основателя сети ресторанов "Тануки" Александра Орлова будут искать за рубежом.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Ходатайство о заочной аресте известного ресторатора Александра Орлова поступило в Тверской суд Москвы. Бизнесмена обвиняют в причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой.

Орлова объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что основателю "Тануки" грозит пять лет тюремного заключения.