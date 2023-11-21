Психолог Морозова: "Если ты сам себе интересен, то ты не чувствуешь одиночество"

1:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Одиночество может оказывать серьезное влияние на наше психическое состояние. Одиночество может вызывать чувство грусти, беспомощности и потери смысла жизни.

Фото: crestviewrecovery.com

“Главная тема – это быть интересным самому себе, и от этого теряет окраску одиночество. Если ты сам себе интересен, то ты не чувствуешь одиночество как недостаток, тебе хочется иногда даже побыть в нем. А если ты не нашел себя и постоянно ищешь себя в других, то, соответственно, одиночество для тебя — казнь и мука”, — поделилась с Pravda.Ru семейный психолог Наталья Морозова.

Эксперт подчеркивает важность самопознания и отношения с самим собой. Если мы умеем ценить и любить себя, быть в гармонии с собой, то одиночество может превратиться во что-то позитивное. Мы можем использовать его для размышления, саморазвития и отдыха от внешней шумной суеты. Поэтому главное полюбить себя и найти себя, тогда счастье можно будет найти в себе и с самим собой точно никогда не будет скучно.

Также одним из ключевых решений для борьбы с одиночеством — активное социальное взаимодействие. Общение с друзьями, участие в сообществе, встречи с людьми, которые разделяют ваши интересы, помогут почувствовать себя более связанным с окружающим миром.