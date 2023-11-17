В Тель-Авиве провели массовый сеанс йоги с портретами похищенных ХАМАС израильтян

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Израильтяне массово занялись йогой в поддержку пленённых ХАМАС граждан Израиля.

Фото: https://womo.ua/

Необычную патриотическую акцию провели в Тель-Авиве. Там сотни людей опустились на коврики перед портретами сограждан, похищенных ХАМАС.

Элементы йоги они выполняли, преклонясь перед фотографиями заложников ХАМАС.

В Сети подобное действо вызвало противоречивые эмоции.

"Загадочный какой-то креатив… Напоминает мрачный ритуал", — комментировали акцию интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве на центральной площади сервировали длинный стол с 203 пустыми стульями по числу уведённых в плен израильтян.