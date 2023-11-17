Израильтяне массово занялись йогой в поддержку пленённых ХАМАС граждан Израиля.
Необычную патриотическую акцию провели в Тель-Авиве. Там сотни людей опустились на коврики перед портретами сограждан, похищенных ХАМАС.
Элементы йоги они выполняли, преклонясь перед фотографиями заложников ХАМАС.
В Сети подобное действо вызвало противоречивые эмоции.
"Загадочный какой-то креатив… Напоминает мрачный ритуал", — комментировали акцию интернет-пользователи.
Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве на центральной площади сервировали длинный стол с 203 пустыми стульями по числу уведённых в плен израильтян.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.