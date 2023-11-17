Получить загранпаспорт станет дороже

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличивается на тысячу рублей, и составит 6.000 рублей, а для детей до 14 лет - до 3 тысяч с 2,5 тысяч рублей. Проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ – до 420 с 350 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с 1 тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей.

Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Кроме того, госпошлина за выдачу приглашения на въезд на территорию России повысится до 960 с 800 рублей, ВНЖ до 6 тысяч с 5 тысяч рублей. За прием в гражданство РФ и выход из него обойдётся теперь в 4.200 рублей.

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