Песни артистов-"предателей" не хотят слушать почти 40% российских автолюбителей

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Опрос, проведенный радиостанциями "Дорожное радио" и "Русская дорога" показал, что 37% россиян сидящих за рулем, переключаются на другой канал, если слышат в эфире песню артиста-"предателя".

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Опрос, проведенный радиостанциями "Дорожное радио" и "Русская дорога" показал, что 37% россиян сидящих за рулем переключаются на другой канал, если слышат в эфире песню артиста-"предателя".

В черном списке оказалась Пугачёва, Макаревич, Меладзе, Лобода, Софию Ротару, "Мумий Тролль", Наргиз, Гребенщиков, а также большинство популярных у себя на родине — Украине, исполнителей.

Об этом сообщили более 2,1 тысячи респондентов в возрасте

от 25 до 65 лет, сообщает AB News.

"Большинство респондентов согласилось, что переключая радиостанцию они "выражают свою гражданскую позицию, закрепляют ее действием — пусть и перед самим собой", — констатируют авторы опроса.

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