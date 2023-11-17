Опрос, проведенный радиостанциями "Дорожное радио" и "Русская дорога" показал, что 37% россиян сидящих за рулем, переключаются на другой канал, если слышат в эфире песню артиста-"предателя".
Опрос, проведенный радиостанциями "Дорожное радио" и "Русская дорога" показал, что 37% россиян сидящих за рулем переключаются на другой канал, если слышат в эфире песню артиста-"предателя".
В черном списке оказалась Пугачёва, Макаревич, Меладзе, Лобода, Софию Ротару, "Мумий Тролль", Наргиз, Гребенщиков, а также большинство популярных у себя на родине — Украине, исполнителей.
Об этом сообщили более 2,1 тысячи респондентов в возрасте
от 25 до 65 лет, сообщает AB News.
"Большинство респондентов согласилось, что переключая радиостанцию они "выражают свою гражданскую позицию, закрепляют ее действием — пусть и перед самим собой", — констатируют авторы опроса.
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