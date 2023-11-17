Истинный ущерб от разрушения Каховской ГЭС еще предстоит оценить

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

"Еще летом власти оценили ущерб от разрушения плотины в 1,5 миллиарда рублей. Это все предварительно, потому что конечная сумма будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет свое жилье, а инфраструктура будет восстановлена. Есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно", — Кастюкевич. Фото: https://t.me/vrogov/10437

ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, что привело к её разрушению. Президент РФ Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это повлекло за собой масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.