Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство России

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Пьер де Голль, который является младшим внуком основателя Пятой Французской республики легендарного генерала Шарля де Голля не исключает, что может стать обладателем паспорта гражданина РФ.

Фото: samddn.ru

Пьер де Голль, который является младшим внуком основателя Пятой Французской республики легендарного генерала Шарля де Голля не исключает, что может стать обладателем паспорта гражданина РФ.

Об этом общественный деятель, ратующий на сближение Франции с Россией, заявил на полях Форума объединенных культур, который 16-18 ноября проходит в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

"Да, точно так", — сказал де Голль, отвечая на соответствующий вопрос. — Для меня было бы честью получить российское гражданство".

Также Пьер де Голль отметил, что Россия предлагает большие возможности, и он любит русскую культуру, интеллект и дух.

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