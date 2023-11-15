Эксперт назвала приемы, которые помогут разжечь страсть в отношениях

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Вещи красного оттенка и горящие свечи способны подогреть страсть между партнерами, утверждает мастер фэншуй, Татьяна Чодрон.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

По её мнению, фразы "огненные чувства" и "пламя страсти" не являются пустыми словами. В фэншуй огонь символизирует страсть в отношениях, поэтому, чтобы "разжечь" чувства, стоит использовать свечи. Этот прием широко применяется в романтических ужинах, и, по словам эксперта, интуитивно понятен большинству людей.

Также красный цвет способен разжигать страсть, так как он ассоциируется с половой чакрой. Этот эффект особенно заметен у мужчин, поэтому женщина, выбравшая что-то красное, несомненно, привлечет внимание. Это может быть не только платье, но и красные бусы или помада.

Однако, по мнению эксперта, необходимо быть осторожным с символами страсти. Страсть, подобно огню, не может гореть вечно. Её следует внедрять в отношения постепенно, иначе она может выгореть и больше не вспыхнуть между партнерами. Поэтому носить красное стоит лишь время от времени, сообщает Москва 24.

Из тех же соображений не рекомендуется постоянно держать в спальне вещи и предметы красного цвета. Лучше украшать её этим цветом периодически, чтобы избежать излишней силы энергии, которая может вызвать раздражение и, вместо страсти, привести к конфликтам, предупреждает Чодрон.

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