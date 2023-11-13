В России запустили первую систему защиты данных

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

В России разработан комплекс для обеспечения информационной защиты. Он создан компаниями Fplus, "Группа Астра", "Лаборатория Касперского" и группа компаний "Солар". Данный комплекс выполнен по стандартам Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), он сможет защищать служебную информацию и персональные данные в информационных системах.

В новом устройстве встроены системы мониторинга и анализа безопасности (SIEM) от "Лаборатории Касперского" и система предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP) Solar Dozor. Все компоненты прошли сертификацию и соответствуют требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), что позволяет использовать устройство в организациях, работающих с критически важной информацией.

Комплекс представлен в двух вариантах: серверном и стационарном. В серверной версии используются реестровый сервер Fplus, FPD-R-13 и система хранения данных Fplus. Оба варианта работают на операционной системе

Екатерина Бурчина, директор по развитию программно-аппаратных комплексов Fplus, подчеркнула важность создания специализированных рабочих мест для обеспечения безопасности данных, особенно учитывая рост числа специалистов в области информационной безопасности в последние два года.

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