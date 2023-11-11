Станислав Садальский прокомментировал видео, на котором упаковку презервативов украшают портреты Максима Галкина*, Андрея Макаревича** и Алексея Панина***.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём микроблоге видео, на которых при распаковке пачки презервативов показаны портреты иностранных агентов Галкина*, Макаревича** и Панина***
"Презервативы Сontex Lights — классика и особо тонкие использовали Лёшу Панина, Галкина и Макаревича в рекламе. Кстати, джентльмен применяет презерватив только по назначению", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о "людях-презервативах" на СВО.
* признан Минюстам РФ иноагентом
** признан Минюстам РФ иноагентом
*** признан Минюстам РФ иноагентом
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