Садальский о презервативах с портретом Галкина*, Макаревича** и Панина***: джентельмены используют по назначению

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Станислав Садальский прокомментировал видео, на котором упаковку презервативов украшают портреты Максима Галкина*, Андрея Макаревича** и Алексея Панина***.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём микроблоге видео, на которых при распаковке пачки презервативов показаны портреты иностранных агентов Галкина*, Макаревича** и Панина***

"Презервативы Сontex Lights — классика и особо тонкие использовали Лёшу Панина, Галкина и Макаревича в рекламе. Кстати, джентльмен применяет презерватив только по назначению", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о "людях-презервативах" на СВО.

* признан Минюстам РФ иноагентом

** признан Минюстам РФ иноагентом

*** признан Минюстам РФ иноагентом

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