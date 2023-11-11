Издание Daily Mail рассказало о беспрецедентной ситуации на улицах Сан-Франциско. Власти города решили убрать бездомных ради комфорта приехавших на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) представителей политики.
— Решительные меры принимаются, чтобы гарантировать, что мировым сановникам не придется взаимодействовать с бездомными, — заявляют авторы статьи.
Среди мероприятий — полная очистка от лагерей, где располагаются бездомные. При этом их настоятельно попросили оставить привычный район пребывания как минимум на неделю. С этой же просьбой полиция обратилась и к тем, кто обитает на улицах.
Тем временем в России "Ночлежка" открывает первое кафе, где будут работать бездомные люди.
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