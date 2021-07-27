"Ночлежка" откроет первое российское кафе, где будут работать бездомные люди

Организация "Ночлежка", которая занимается благотворительностью с 1990 года, откроет кафе в Санкт-Петербурге. Это первое российское заведение, где будут трудиться и осваивать профессии бездомные люди.

Новое кафе

В городском кафе люди, которые прошли реабилитацию, смогут стать официантами, поварами, барменами. Обучением займутся профессионалы. Так "Ночлежка" создаст платформу для трудоустройства. У бездомного человека появится опыт работы. По данным организации, новую специальность получат 15-20 человек за год.

Специалисты благотворительной организации анализировали опыт коллег из Великобритании и общались с рестораторами.

Чем занимается "Ночлежка"

Среди других проектов "Ночлежки":

Консультационная служба, благодаря которой бездомные получают юридическую и социальную помощь;

Ночной автобус, в котором волонтёры раздают еду и лекарства;

Ночной приют, где живут люди в беде;

Дом на полдороги, проект помогает справиться с алкогольной зависимостью;

Культурная прачечная, в которой можно постирать и высушить вещи.

Проекты действуют в Москве и Санкт-Петербурге.

Организацию поддерживают такие звёзды, как Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Ника Белоцерковская.

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