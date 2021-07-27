Организация "Ночлежка", которая занимается благотворительностью с 1990 года, откроет кафе в Санкт-Петербурге. Это первое российское заведение, где будут трудиться и осваивать профессии бездомные люди.
В городском кафе люди, которые прошли реабилитацию, смогут стать официантами, поварами, барменами. Обучением займутся профессионалы. Так "Ночлежка" создаст платформу для трудоустройства. У бездомного человека появится опыт работы. По данным организации, новую специальность получат 15-20 человек за год.
Специалисты благотворительной организации анализировали опыт коллег из Великобритании и общались с рестораторами.
Среди других проектов "Ночлежки":
Проекты действуют в Москве и Санкт-Петербурге.
Организацию поддерживают такие звёзды, как Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Ника Белоцерковская.
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